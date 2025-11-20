«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»

Александр Мостовой недоволен итогами премии «Джентльмен года»-2025.

Победителем стал вингер «Зенита» Андрей Мостовой.

Он опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.

В мае во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Так и не понял, в чем заключается суть этой премии, если ее обладатель в этом же году попал в крупный скандал. У меня есть большие вопросы к тем, кто ее давал.

Есть ощущение, что на примере этой премии мы видим, как снизился масштаб личностей в нашем футболе. Раньше были Тихонов, Титов, Аленичев, а сейчас Андрей Мостовой, который еще и в такой скандал вляпался.

Помимо этого, многие наши заслуженные люди, которые провели свою карьеру в Европе, на эту премию даже не претендовали.

Если бы назвать главного джентльмена нашего футбола пришлось мне, я бы сначала очень хорошо подумал. Для меня по своим качествам Акинфеев ежегодно точно был бы одним из фаворитов. Возможно, я бы выбрал даже кого-то из иностранцев», – сказал Мостовой.