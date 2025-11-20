Введите ваш ник на сайте
  «У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»

«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»

Сегодня, 18:43
13

Александр Мостовой недоволен итогами премии «Джентльмен года»-2025.

  • Победителем стал вингер «Зенита» Андрей Мостовой.
  • Он опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.
  • В мае во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Так и не понял, в чем заключается суть этой премии, если ее обладатель в этом же году попал в крупный скандал. У меня есть большие вопросы к тем, кто ее давал.

Есть ощущение, что на примере этой премии мы видим, как снизился масштаб личностей в нашем футболе. Раньше были Тихонов, Титов, Аленичев, а сейчас Андрей Мостовой, который еще и в такой скандал вляпался.

Помимо этого, многие наши заслуженные люди, которые провели свою карьеру в Европе, на эту премию даже не претендовали.

Если бы назвать главного джентльмена нашего футбола пришлось мне, я бы сначала очень хорошо подумал. Для меня по своим качествам Акинфеев ежегодно точно был бы одним из фаворитов. Возможно, я бы выбрал даже кого-то из иностранцев», – сказал Мостовой.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Мостовой Александр
...уефан
1763653877
...оно, конечно, всё так, как ты говоришь, но только пойдём, уже кого-нибудь потренируем, что ли?)...
Ответить
bset
1763654347
Помню, как джентельмен Тихонов с джентельменом Широковым судью пинали
Ответить
рылы
1763655291
главное, что в тарасятнике горит! даже номэдка отвлеклась от привычного рытья в бачке и прибежала сюда, с целью похрюкать!
Ответить
АЛЕКС 58
1763655550
Так 100 летие! Нужно немытых пиарить
Ответить
subbotaspartak
1763656468
«Так и не понял, в чем заключается суть этой премии,.... Пинжак в этом году пошит по мостовому.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763656770
Кого это он нам в пример ставит? Бромонтанщика Титова? Пацталом! Гыгыгы
Ответить
Интерес
1763658323
ТИхонов тоже подмочил свою репутацию, решив совершить поход на трибуну фанов, и прокричав аналогичное в адрес актуальных оппонентов(чем я лично был удивлён и огорчён),Титов...сами знаете.Правда, "джентльменами" они стали до этих событий, о которых я упомянул.
Ответить
