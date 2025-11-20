Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»

«Комсомольская правда» подвела итоги голосования за обладателя награды «Джентльмен года»-2025.
Победителем стал вингер «Зенита» Андрей Мостовой, опередивший вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.
Мостового наградят 8 декабря. Ему вручат классический смокинг – традиционный приз «Джентльмену года».
- В мае во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
- Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
Источник: «Комсомольская правда»