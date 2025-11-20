Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач обсуждал с Нури Шахином назначение в московский клуб.
Главный тренер «Истанбул Башакшехир» отказался от предложения из России.
Он доволен работой в нынешней команде и не намерен уходить.
- Шахин возглавил «Истанбул» в конце сентября этого года.
- Будучи футболистом, он выступал за «Реал», «Ливерпуль», «Боруссию Д».
- «Динамо» осталось без главного тренера после внезапной отставки Валерия Карпина.
- До зимней паузы командой будет руководить Ролан Гусев.
Источник: Sport24