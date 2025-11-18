В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что Ролан Гусев проведет не менее четырех матчей в качестве и.о. главного тренера.

«До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», – заявил Степашин.