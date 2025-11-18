В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что Ролан Гусев проведет не менее четырех матчей в качестве и.о. главного тренера.
«До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», – заявил Степашин.
- Гусев уже был и.о. главного тренера «Динамо» в мае после увольнения Марцела Лички.
- Тогда под его руководством москвичи одержали три победы и потерпели одно поражение.
- Соперники столичной команды до конца года – «Динамо Мх» (23 ноября), «Ахмат» (30 ноября) и «Спартак» (6 декабря) в РПЛ, а также «Зенит» (27 ноября) в FONBET Кубке России.
Источник: «Интерфакс»