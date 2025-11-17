Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно»

Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно»

Сегодня, 11:39
2

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не одобряет совмещение постов Валерием Карпиным.

  • Тренер возглавляет сборную и «Динамо».
  • Россияне накануне уступили Чили (0:2).
  • «Динамо» идет в РПЛ 10-м.

«Думаю, неудачи в клубе повлияли на результаты сборной России в последних матчах. Карпин же не супергерой – невозможно абстрагироваться от всего и жить две жизни параллельно.

Негатив из «Динамо» волей-неволей переносится и в сборную России. В этом большой минус совмещения – в первую очередь нет эмоциональной разгрузки, отдыха», – сказал Канчельскис.

Мнение Газзаева о совмещении Карпина
«Это совсем катастрофа»: Губерниев – о «Динамо» при Карпине
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Бр Россия Канчельскис Андрей Карпин Валерий
andr45
1763369084
А кто возместит 600 тысяч евро за сбродную? Посмотри на его дочку) Такую кобылу накормить непросто(
Ответить
гууд
1763369563
ну прям пипец, проиграли Чили, все зачем он нужен, не нужно совмещать посты... Сейчас высокие задачи перед сборной стоят? Я уверен что Валере платят за сборную гораздо меньше, если бы сборная участвовала бы в отборе на ЧМ, по этому ему дали клуб где ему платят. А ребята просто нуу ооочень в себя поверили, после всех выигранных игр, вот и проиграли, нормальное явление.
Ответить
