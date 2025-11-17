Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не одобряет совмещение постов Валерием Карпиным.

Тренер возглавляет сборную и «Динамо».

Россияне накануне уступили Чили (0:2).

«Динамо» идет в РПЛ 10-м.

«Думаю, неудачи в клубе повлияли на результаты сборной России в последних матчах. Карпин же не супергерой – невозможно абстрагироваться от всего и жить две жизни параллельно.

Негатив из «Динамо» волей-неволей переносится и в сборную России. В этом большой минус совмещения – в первую очередь нет эмоциональной разгрузки, отдыха», – сказал Канчельскис.