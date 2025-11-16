В «Целе» высказались о возможном уходе Риеры в «Спартак»

«Целе» не собирается отпускать главного тренера Альберта Риеру в «Спартак». Об этом сообщил спортивный директор клуба Геннадий Голубин.

«Альберт не может ни с кем договориться, потому что у него действующий контракт. Если кто-то хочет его пригласить, сначала должны договориться с нами. Компенсация, например, должна быть согласована. У нас нет в планах расставаться с тренером, определять за него цену, выставлять или продавать. Он никуда не уходит, он тренер «Целе».

Мы планируем продлить контракт с Риерой, все так и есть. Сейчас ходит много спекуляций. Якобы агенты и посредники предлагают его в «Спартак», «Црвену» и так далее. Какие посредники могут его предлагать? У него есть свой агент. «Спартак» им действительно интересовался, как и многие клубы, но то, что его кто-то предлагает и что он уходит – это неправда. Интерес от красно-белых был, но предложения не получали. Мы никуда его не хотим отдавать или продавать, мы хорошо выступаем в еврокубках, идем в лидерах в чемпионате, нас все устраивает. Риера – тренер «Целе». И этим все сказано», – сказал Голубин.