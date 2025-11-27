В «Целе» высказались о переговорах по Риере со «Спартаком» и другими клубами

В «Целе» высказались о возможности ухода главного тренера Альберта Риеры. В специалисте заинтересован «Спартак».
«Целе» осведомлeн о существующем интересе к нашему главному тренеру Альберту Риере со стороны длинного списка клубов по всей футбольной Европе. На сегодняшний день ни от одного клуба не поступало официального предложения по Альберту Риере, и «Целе» не вeл переговоров ни с одним из потенциально заинтересованных клубов или их представителями.
Даже инициатива о проведении подобных переговоров в будущем будет отклонена, поскольку «Целе» не проявляет к ним никакого интереса.
Позиция клуба остаeтся прежней: Альберт Риера не продаeтся и никогда не будет продан. Команда «Целе» совершенствуется с каждым днeм под его руководством и в настоящее время готовится к предстоящим испытаниям», – сказали в пресс-службе словенского клуба.
- Срок нынешнего контракта 43-летнего испанского тренера с «Целе» истекает следующим летом. У Риеры есть российский паспорт.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Он занял эту должность 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.