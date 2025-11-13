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Акинфеев удивил выбором любимого фильма

13 ноября 2025, 14:48
8

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какие фильмы любит смотреть.

«Мой рейтинг любимых фильмов? Если из детских воспоминаний, то всегда в приоритете советский фильм «Морозко». Это стабильно первое место в моем топе. Очень люблю эту картину.

Может быть, я и прожил в Советском Союзе всего четыре года, но почему-то меня тянет туда. Все новогодние, все классические [картины], начиная с «Афони» и заканчивая «Иван Васильевич меняет профессию», я люблю пересматривать.

Мы беседовали с Леонидом Куравлевым, я много спрашивал. Мне всегда было интересно, как все это снималось. Я настоящий фанат советской классики», – заявил 39-летний вратарь.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он пропустил 727 голов в 809 матчах.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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evgevg13
1763035591
Уважуха!
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Красногвардейчик
1763035914
Любой практически фильм в СССР, был шедевром, нынешние актёры тем, в подмётки не годятся
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DMитрий
1763036060
Зато с музыкой ты обосрался на все 1000% !
Ответить
Spartak_forv@
1763036284
«Нет,не прынцесса!-А кто же?-Королевна!))
Ответить
шахта Заполярная
1763037920
Хороший вкус, даже не ожидал.
Ответить
sochi-2013
1763041460
Игореша бонусы набирает!
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