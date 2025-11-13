Ташуев констатировал кризис в сборной России

Сергей Ташуев заявил о кризисе в сборной России из-за отсутствия мотивации.

Национальная команда отстранена от международных турниров более 3,5 лет – с февраля 2022 года.

За этот период они провели более 20 товарищеских матчей и не потерпели ни одного поражения.

Вчера была домашняя ничья со сборной Перу – 1:1.

«От сборной двоякое впечатление. Понимаем, что товарищеские матчи уже приелись футболистам, это однозначно. Уже и к нам сборные приезжают играть не в полную силу, и мы выходим составами не самыми сильными.

Хочется видеть, что у сборной есть первый и второй состав, а у нас всe время смешанные составы по блокам, по игровому времени. Дают время то одним, то другим, потому что матчи неофициальные.

Это данность в контрольных матчах. Сейчас футболисты выходят играть для болельщиков и видно, что у них не горят глаза. И это нормально.

Как бы ты ни хотел, ты понимаешь, что это товарищеские матчи. Но такая сегодня ситуация, ничего с этим не сделаешь», – сказал Ташуев.