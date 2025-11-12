У «Динамо» есть 2 кандидата на случай отставки Карпина

В «Динамо» рассматривают отставку главного тренера Валерия Карпина.

Также в клубе думают над заменой тренеру. Есть два кандидата:

Станислав Черчесов («Ахмат»);

Ролан Гусев (в штабе Карпина).

«Кандидатура Станислава Саламовича обсуждалась и летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве. Сейчас, правда, ситуация сложнее – Черчесов подписал контракт с «Ахматом», так что для назначения в «Динамо» надо будет договариваться с грозненским клубом», – пояснил источник.