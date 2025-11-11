Вендел готов уйти из «Зенита», но при одном условии

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал условие для ухода из петербургского клуба.

«Мне очень нравится Бразилия, но и в Петербурге у меня все замечательно. Чтобы уехать отсюда, нужен проект, который меня действительно убедит«, – сказал 28-летний футболист.