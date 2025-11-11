Вендел готов уйти из «Зенита», но при одном условии

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал условие для ухода из петербургского клуба.
«Мне очень нравится Бразилия, но и в Петербурге у меня все замечательно. Чтобы уехать отсюда, нужен проект, который меня действительно убедит«, – сказал 28-летний футболист.
- Вендел в «Зените» с 2020 года: 163 матча, 21 гол, 39 ассистов.
- В начале ноября он продлил контракт с клубом до лета 2029-го с повышением зарплаты до 4,5 млн евро за сезон.
- В мае сорвался трансфер бразильского хавбека в «Ботафого».
Источник: Ge Globo