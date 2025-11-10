Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шнякин высказался о перепалке Станковича с журналистом

Вчера, 23:42
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин порассуждал о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серб вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ».
  • Это произошло после гостевой победы над «Ахматом» (2:1).
  • Станкович сорвался после вопроса о судействе.

«А что значит не совсем удачный вопрос? Адам спрашивал про то, что Станкович сказал судье «позор».

Это нормальная журналистская работа, он хотел понять, с чем не согласен Станкович. Но Деян его перебил.

Мы вопросы о том, что не понравилось в судействе, задаем в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом? Почему завелся Станкович?» – сказал Шнякин.

Еще по теме:
Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Карпин отреагировал на стычку Станковича с журналистом
Геркус оценил работу Станковича в «Спартаке»
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Станкович Деян
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1762808260
пересмотрел ещё раз. в этой ситуации станкович прав. психанул, когда увидел, что журналиста совершенно не интересует футбол, а только скандалы. подослали какого-то дауна раздобыть сенсацию - с этой задачей он справился, даже перевыполнил план.
Ответить
СильныйМозг
1762813247
Станкович, уже не знает, как с темы соскочить. Скоро какашками начнет кидаться. Хочет, чтобы ему неустойку выплатили.
Ответить
Rad Meat
1762825169
Шнякин тоже не понял о чём сказал Станкович... О том,что вопрос не про футбол,тактику,замены ,а опять про судью....и для вас это типо нормально!!!! Станкович разозлился именно после того как понял,что футбольных вопросов НЕ будет,так как журналисту это даже не интересно!!!!!
Ответить
Каратель помойников
1762830837
Тупой шнягин, чего непонятно? Каждая журна-бездарность пытается попиарится и сделать себе имя за счёт успешных людей. Увы,но это уровень нашей спорт.журналистики и комментаторов.эти бездари не делают свою работу,а ищут постоянно какую-то желтизну.наверное потому что сами хамно
Ответить
Artemka444
1762832188
Свои дебилушки будут защищать своего дебилушку,
Ответить
subbotaspartak
1762832195
Вам бы, Шмякины, на "Мужское-Женское", умеете задавать вопросы.
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
3
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
7
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
50
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
4
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
1
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
38
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 