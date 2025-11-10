Шнякин высказался о перепалке Станковича с журналистом

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин порассуждал о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ».

Это произошло после гостевой победы над «Ахматом» (2:1).

Станкович сорвался после вопроса о судействе.

«А что значит не совсем удачный вопрос? Адам спрашивал про то, что Станкович сказал судье «позор».

Это нормальная журналистская работа, он хотел понять, с чем не согласен Станкович. Но Деян его перебил.

Мы вопросы о том, что не понравилось в судействе, задаем в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом? Почему завелся Станкович?» – сказал Шнякин.