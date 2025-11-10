Реакция Черчесова на слова Дзюбы о нем

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поблагодарил Артема Дзюбу.

Ранее форвард «Акрона» отругал «Спартак» и «Динамо» за неназначение Черчесова.

– Артем Дзюба сказал, что «Спартаку» и «Динамо» надо было приглашать Черчесова. Вам приятны такие слова?

– Я слышал эти слова. Мы с Артемом прошли большой путь, бывали разные моменты. Он знает мое отношение к нему, мои требования, которые всегда предъявлялись.

Он взрослеет и смотрит на какие‑то вещи по‑другому. И я меняюсь. Это нормально. А все остальное лирика.

Он в «Акроне», я в «Ахмате». Но за добрые слова ему спасибо.