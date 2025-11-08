Дзюба отругал «Спартак» и «Динамо» за неназначение Черчесова

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о подходящем тренере для «Динамо» и «Спартака».

«Черчесов Станислав Саламович! Без команды сидел. Что «Спартак», что «Динамо» – что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. Он построит команду. И у него иностранцы – никто не будет козырять.

Он очень поменялся с 2018 года, это уже другой Черчесов, который очень хорошо говорит по-английски, который хорошо ладит с игроками и может найти подход.

У нас говорят – это списанный. Он приходит в «Ахмат», который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим. К сожалению, очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны. Дружат. Прикрывают», – сказал Дзюба.