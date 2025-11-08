Введите ваш ник на сайте
Дзюба отругал «Спартак» и «Динамо» за неназначение Черчесова

8 ноября, 20:09
5

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о подходящем тренере для «Динамо» и «Спартака».

«Черчесов Станислав Саламович! Без команды сидел. Что «Спартак», что «Динамо» – что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. Он построит команду. И у него иностранцы – никто не будет козырять.

Он очень поменялся с 2018 года, это уже другой Черчесов, который очень хорошо говорит по-английски, который хорошо ладит с игроками и может найти подход.

У нас говорят – это списанный. Он приходит в «Ахмат», который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим. К сожалению, очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны. Дружат. Прикрывают», – сказал Дзюба.

  • «Динамо» идет на 9-м месте.
  • «Спартак» занимает 6-ю позицию.
  • Черчесов ранее тренировал как «Динамо», так и «Спартак».

Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине 1
Дзюба поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ 1
Реакция Черчесова на слова Дзюбы о нем 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Ахмат Динамо Спартак Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1762624094
Зюба драчащий забурел и уже достиг такого уровня что имеет право отругать «Спартак» и «Динамо» ?
Ответить
alefreddy
1762627360
сбитый летчик как и Карпин
Ответить
k611
1762629976
Что Ахмат в тройке лидеров идёт что ли
Ответить
FWSPM
1762630359
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку
Ответить
FCSpartakM
1762639940
вытаскивает Ахмат опять в болото видимо. Я тут уже писал, кто такой физрук и почему почти все тренеры в РФ физруки. Физрук- это тот, кто на время психологически разгружает команду, а затем за не имением идей возвращает ее в исходное положение.
Ответить
