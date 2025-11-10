Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отсутствии игровой практики у Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Матвей Сафонов продолжает оставаться первым номером сборной? Почему?
– Да. Матвей первый номер. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», он, благодаря постоянным тренировкам с большими мастерами, находится в прекрасной форме.
– Но его положение в «ПСЖ» в этом сезоне только ухудшилось. Нужно ли Сафонову зимой уйти в аренду?
– Такова доля голкиперов. Двоих поставить в ворота на матч невозможно. Матвею нужно ждать своего шанса и использовать его, когда тот представится.
– Он советовался с вами по поводу своего будущего?
– Со своей стороны не считаю корректным давать ему советы. Матвей сам примет решение, когда посчитает нужным.
– Выиграть конкуренцию у Шевалье пока нереально? В чем россиянин уступает французу?
– Думаю, ни в чем. Эти голкиперы примерно равны по своему уровню.
Просто нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд. Тогда с каждой игрой он будет действовать все лучше и лучше.
– Какое у Сафонова сейчас психологическое состояние?
– Вратарям ни в коем случае нельзя опускать рук. Они должны быть готовы к таким ситуациям изначально, когда только выбрали себе эту неблагодарную профессию.
Тем более российскому голкиперу выпал такой шанс находиться в лучшем клубе Европы. Какая еще нужна мотивация, когда ты каждый день тренируешься с сильнейшими на сегодня игроками, победителями Лиги чемпионов?
- Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 игр подряд.
- Его последнее появление на поле в составе парижан датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
- В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.