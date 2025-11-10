Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»

Вчера, 18:43
4

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отсутствии игровой практики у Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Матвей Сафонов продолжает оставаться первым номером сборной? Почему?

– Да. Матвей первый номер. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», он, благодаря постоянным тренировкам с большими мастерами, находится в прекрасной форме.

– Но его положение в «ПСЖ» в этом сезоне только ухудшилось. Нужно ли Сафонову зимой уйти в аренду?

– Такова доля голкиперов. Двоих поставить в ворота на матч невозможно. Матвею нужно ждать своего шанса и использовать его, когда тот представится.

– Он советовался с вами по поводу своего будущего?

– Со своей стороны не считаю корректным давать ему советы. Матвей сам примет решение, когда посчитает нужным.

– Выиграть конкуренцию у Шевалье пока нереально? В чем россиянин уступает французу?

– Думаю, ни в чем. Эти голкиперы примерно равны по своему уровню.

Просто нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд. Тогда с каждой игрой он будет действовать все лучше и лучше.

– Какое у Сафонова сейчас психологическое состояние?

– Вратарям ни в коем случае нельзя опускать рук. Они должны быть готовы к таким ситуациям изначально, когда только выбрали себе эту неблагодарную профессию.

Тем более российскому голкиперу выпал такой шанс находиться в лучшем клубе Европы. Какая еще нужна мотивация, когда ты каждый день тренируешься с сильнейшими на сегодня игроками, победителями Лиги чемпионов?

  • Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 игр подряд.
  • Его последнее появление на поле в составе парижан датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
  • В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

Еще по теме:
Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России 6
Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России» 3
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fhnv
1762793373
да!Это самая лучшая работа в мире Самая лучшая ))))
Ответить
Artemka444
1762793871
Вот по этому его в сборную и берут чтоб не терял форму, но где тогда спортивный принцип Не играешь в клубе, тогда и не играешь в сборной
Ответить
BRO_football
1762797307
Да клоун этот Кафанов и все наши футбольные эксперты, которые предсказывали, что Сафонов и у Доннаруммы сможет конкуренцию выиграть и стать первым вратарём в команды.
Ответить
Povedkin
1762803736
бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»----- Положение у него таое--получает три миллиона евро в год...Ну не такое уж и бедственное положение.Гы гы
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
2
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
48
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе
00:43
Участник Лиги Европы хочет арендовать Захаряна
Вчера, 20:33
1
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»
Вчера, 20:08
6
Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 18:43
4
Конкурент Сафонова ответил на обвинения в фашизме
Вчера, 17:05
8
Конкурента Сафонова обвинили в фашизме
Вчера, 16:29
1
Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 матчей подряд
Вчера, 11:49
9
Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил
Вчера, 00:44
Реакция «Монако» на новость об интересе к Батракову
9 ноября
4
ФотоГоловин не реализовал выход один на один, после чего «Монако» проиграл
9 ноября
1
Назван обладатель награды Golden Boy-2025
4 ноября
5
Сафонов пошутил о французском слове
3 ноября
2
Реакция агента на интерес «ПСЖ» к Батракову
2 ноября
4
В «ПСЖ» может появиться еще один россиянин
2 ноября
7
Лига 1. Гол Рамуша на 94-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» (1:0)
1 ноября
Ташуев раскрыл клуб топ-лиги Европы, который мог возглавить
1 ноября
Тикнизян может оказаться в клубе из топ-5 лиг
1 ноября
ФотоГоловин расстался с девушкой
1 ноября
14
Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму
1 ноября
Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»
31 октября
8
Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере
31 октября
3
ВидеоСафонов посетил концерт белорусского комика в Париже
31 октября
7
Сафонов прокомментировал ничью «ПСЖ» с аутсайдером
30 октября
3
«ПСЖ» сообщил о травме вингера сборной Франции
30 октября
Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»
30 октября
1
Головин прокомментировал дубль в ворота «Нанта»
30 октября
Головин приблизился к историческому рекорду в составе «Монако»
30 октября
1
Лига 1. Дубль Головина с замены помог «Монако» победить в гостях «Нант» (5:3)
30 октября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 