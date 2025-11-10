Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок основы ЦСКА избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Игрок основы ЦСКА избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Вчера, 09:50
18

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк не получил наказания за эпизод в гостевой игре с «Динамо Мх» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

На 60-й минуте матча он в борьбе за мяч ударил правой рукой в лицо хавбека махачкалинев Мехди Эль-Мубарика. В этом моменте у арбитра Кирилла Левникова возникли основания назначить штрафной и показать желтую карточку. Судья же не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.

Предупреждение стало бы для Кисляка 4-м в этом сезоне. В таком случае полузащитник ЦСКА заработал бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы игру 16-го тура РПЛ со «Спартаком».

  • Кисляк в этом сезоне провел 15 матчей в чемпионате России, забил 4 гола, сделал 5 ассистов, получил 3 желтые карточки.
  • Игра «Спартак» – ЦСКА пройдет на «Лукойл Арене» 22 ноября.

Еще по теме:
Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России 6
Глебов ответил на вопрос об уходе из ЦСКА 2
Канчельскис посоветовал двум игрокам покинуть РПЛ: «Здесь они могут утонуть в болоте» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Мх Спартак Кисляк Матвей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1762757779
Заголовок: " Игрок основы избежали..." "Игрок" в ед., числе. "Избежали" - множ., число. Вы там на Бомбардире по Русскому языку какие отметки имели в школе?
Ответить
andr45
1762758655
«Игрок основы ЦСКА избежал дисквалификации на матч со «Спартаком» Неправильный заголовок) «РЕШАЛЫ ГОТОВЯТСЯ И ГОТОВЯТ ИГРОКОВ ЦСКА НА МАТЧ СО «СПАРТАКОМ» Вот так правильно)
Ответить
oyabun
1762759614
Да всё нормально. Солари к следующей игре из за перебора карточек дисквалифицирован по смешному нарушению, Кисляк наоборот за грубое нарушение прощен. Никакого заговора! Простое случайное совпадение.
Ответить
boris63
1762759713
Судя по стоп кадру, они оба друг друга тыкают. Думаю по этому и нет карточки, оба руками машут.
Ответить
рылы
1762762816
происки газпрома, не иначе (скажут хряки)
Ответить
SLADE2019
1762763141
Наичистейшая желтуха! Что там судья замечал во время матча, если такое проморгал? И проморгал ли?
Ответить
FWSPM
1762763294
Зачем вар если он не сиотрит эпизоды на желтую не так редко они бывают ключевыми.
Ответить
shurik45
1762763790
Меня больше беспокоит тот факт,что снова много армейцев отправилось в сборную , а после сборной снова гостевое дерби. Как бы не повторились 3-0,ведь после сборной армейцы как "вареные".
Ответить
biber.ru
1762768032
Началось дерби и это ещё не играли.
Ответить
Вальдемар Запашный
1762782881
Левый туго знает своё дело. Кого надо нагнуть, тормознуть, удалить у него в кови от папы.
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
45
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
1
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
37
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 