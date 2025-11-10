Игрок основы ЦСКА избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк не получил наказания за эпизод в гостевой игре с «Динамо Мх» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

На 60-й минуте матча он в борьбе за мяч ударил правой рукой в лицо хавбека махачкалинев Мехди Эль-Мубарика. В этом моменте у арбитра Кирилла Левникова возникли основания назначить штрафной и показать желтую карточку. Судья же не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.

Предупреждение стало бы для Кисляка 4-м в этом сезоне. В таком случае полузащитник ЦСКА заработал бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы игру 16-го тура РПЛ со «Спартаком».