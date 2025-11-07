Ташуев раскритиковал Станковича: «От чего он устал?»

Сергею Ташуеву не понравилось эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«У меня тоже были сложные эпизоды, но я не выносил их на публику. Внутри разбирайся и держи удар!

Он устал? Когда ты любишь профессию, то устаешь от отдыха, а не от работы. Для меня тренерская работа – хобби, ведь это любимая профессия.

Тем более у Станковича хороший оклад, он не живет от зарплаты до зарплаты. У него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян больше играет на публику, а у нас это не по-мужски.

Выиграть хороший матч и на пресс-конференции говорить, что ты устал – неправильно. Наоборот, скажи лучше, что у тебя все здорово, и похвали команду», – заявил Ташуев.