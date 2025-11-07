Введите ваш ник на сайте
Ташуев раскритиковал Станковича: «От чего он устал?»

7 ноября, 22:33
4

Сергею Ташуеву не понравилось эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«У меня тоже были сложные эпизоды, но я не выносил их на публику. Внутри разбирайся и держи удар!

Он устал? Когда ты любишь профессию, то устаешь от отдыха, а не от работы. Для меня тренерская работа – хобби, ведь это любимая профессия.

Тем более у Станковича хороший оклад, он не живет от зарплаты до зарплаты. У него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян больше играет на публику, а у нас это не по-мужски.

Выиграть хороший матч и на пресс-конференции говорить, что ты устал – неправильно. Наоборот, скажи лучше, что у тебя все здорово, и похвали команду», – заявил Ташуев.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
  • У Станковича контракт до 2027 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1762545703
от суеты
Ответить
Интерес
1762547968
Сразу видно-бывший пионер социалистической Югославии, и поёт песню : "...посылаю телеграмму-ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова : "мама, я хочу домой...Мама,я хочу домой!".
Ответить
Боцман59rus
1762548308
_ шавки лают разные по поводу и без, вот и устал, вот и очередную где-то откопали недовольню)))
Ответить
FCSpartakM
1762586064
да, сравнил свой статус и статус тренера самой популярной команды страны. Тип даже если тебе плохо, то хрен кто вспомнит вообще кого ты там тренируешь
Ответить
