Канчельскис оскорблениями отреагировал на пожизненный бан Садыгова

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на пожизненное отстранение от футбола Туфана Садыгова.

Бывшему инвестору «Химок» навсегда запретили заниматься связанной с футболом деятельностью.

«Правильно сделали, что отстранили. Нельзя обманывать людей, нельзя заниматься жульничеством. Он жулик! Негодяй! Надо спросить у игроков, которые были в «Химках» и перешли за Садыговым в турецкий «Серик»: зачем?

Видимо, доверились. Туфан нехорошо повeл себя. Если ты обещаешь, то отвечай за свои слова. Надо наказывать таких людей, чтобы они больше не подходили к футболу и чтобы их больше не было», – сказал Канчельскис.