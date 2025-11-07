Введите ваш ник на сайте
  Канчельскис оскорблениями отреагировал на пожизненный бан Садыгова

Канчельскис оскорблениями отреагировал на пожизненный бан Садыгова

7 ноября, 20:30
2

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на пожизненное отстранение от футбола Туфана Садыгова.

Бывшему инвестору «Химок» навсегда запретили заниматься связанной с футболом деятельностью.

«Правильно сделали, что отстранили. Нельзя обманывать людей, нельзя заниматься жульничеством. Он жулик! Негодяй! Надо спросить у игроков, которые были в «Химках» и перешли за Садыговым в турецкий «Серик»: зачем?

Видимо, доверились. Туфан нехорошо повeл себя. Если ты обещаешь, то отвечай за свои слова. Надо наказывать таких людей, чтобы они больше не подходили к футболу и чтобы их больше не было», – сказал Канчельскис.

  • Садыгов – бывший инвестор «Химок».
  • Подмосковный клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
  • В сентябре «Химки» были признаны банкротом.

Интерес
1762539069
Какие же это оскорбления, если это факт??? А где все те деятели,что впрягались за него?
Ответить
bes 2
1762539297
Если ты обещаешь, то отвечай за свои слова------- Хочется узнать что там было когда Канчельскис был гендиром казахстанского Тобола.Там был какой то скандал с акционером клуба.Канчельскис обещал дойти до президента Казахстана. Ну и что ? Потом он был тренером кыргызстанского клуба "Мурас Юнайтед". Обещался вывести клуб на первое место.Не вывел.Уволен. А теперь он о чем ?
Ответить
