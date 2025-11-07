Канчельскис оскорблениями отреагировал на пожизненный бан Садыгова

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на пожизненное отстранение от футбола Туфана Садыгова.
Бывшему инвестору «Химок» навсегда запретили заниматься связанной с футболом деятельностью.
«Правильно сделали, что отстранили. Нельзя обманывать людей, нельзя заниматься жульничеством. Он жулик! Негодяй! Надо спросить у игроков, которые были в «Химках» и перешли за Садыговым в турецкий «Серик»: зачем?
Видимо, доверились. Туфан нехорошо повeл себя. Если ты обещаешь, то отвечай за свои слова. Надо наказывать таких людей, чтобы они больше не подходили к футболу и чтобы их больше не было», – сказал Канчельскис.
- Садыгов – бывший инвестор «Химок».
- Подмосковный клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
- В сентябре «Химки» были признаны банкротом.
Источник: «Советский спорт»