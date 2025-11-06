Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после игры с «Зенитом».

Первый четвертьфинальный матч плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России завершился победой москвичей со счетом 3:1.

Игра проходила в Санкт-Петербурге.

«Молодцы, что победили. Мне было важно выйти на поле, потому что не начал играть с первых минут. Надеялся, что тренер выпустит меня по ходу игры. Рад, что смог отличиться. Этого хватило, чтобы помочь команде добиться нужного результата.

Что касается моего состояния, на сто процентов ещe не готов, так как после возвращения прошло только полтора месяца. В этом году своей максимальной формы не удастся добиться. Нужно провести полноценный зимний сбор и потом, надеюсь, всe будет хорошо», – сказал Тюкавин.