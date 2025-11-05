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54-я сборная мира предложила сыграть с Россией

5 ноября 2025, 09:53
3

Сборная Камеруна хочет провести товарищеский матч с Россией. Об этом сообщил генеральный инспектор министерства спорта Камеруна Мишель Диссаке Мбарга.

«Готовы провести игру с Россией. Если так будет решено, мы сыграем. Почему нет? Приглашаем в Камерун, это не проблема. У нас прекрасная инфраструктура, которая подойдет. Между нашими странами есть сотрудничество, есть обмен тренеров, обмен опытом», – сказал Мбарга.

  • Камерун занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
  • Россия играла против камерунцев в октябре 2023 года и победила со счетом 1:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Камерун Россия
Комментарии (3)
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DeStar
1762331544
ну камерун это нормальный соперник
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BRO_football
1762335002
Приглашаем в Камерун... Вряд ли наши захотят лететь в Камерун.
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Цугундeр
1762335153
Вызывайте Саленко.) И, это, скопище людское.. Черчесов Онопко Корнеев Карпин. а иначе, нам удачи не видать.)
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