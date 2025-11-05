54-я сборная мира предложила сыграть с Россией

Сборная Камеруна хочет провести товарищеский матч с Россией. Об этом сообщил генеральный инспектор министерства спорта Камеруна Мишель Диссаке Мбарга.

«Готовы провести игру с Россией. Если так будет решено, мы сыграем. Почему нет? Приглашаем в Камерун, это не проблема. У нас прекрасная инфраструктура, которая подойдет. Между нашими странами есть сотрудничество, есть обмен тренеров, обмен опытом», – сказал Мбарга.