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  • Быстров посоветовал «Спартаку» российского тренера на замену Станковичу

Быстров посоветовал «Спартаку» российского тренера на замену Станковичу

4 ноября 2025, 12:40
11

Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака». По его мнению, у команды нет будущего под руководством главного тренера Деяна Станковича. Он предложил возглавить красно-белых Игорю Шалимову.

«Это не идeт на пользу ни команде, ни болельщикам, ни клубу. Вы в такой ситуации никогда ни у кого не выиграете. Как бы там эти три-четыре человека ни бились, ни потели на футбольном поле, команды нет! Нет коллектива, нет игры. Я вот не понимаю. Смотришь «Балтику», понятно, во что они играют, за счeт чего. «Краснодар» – тоже. «Зенит», ну, более-менее тоже ясно. У «Спартака» же ничего нет.

Михайлович (обращается к Шалимову), ну дайте вам «Спартак», вот 100%, вы будете выжимать из него намного, намного больше, чем Станкович», – сказал Быстров.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после 14 туров.
  • Ранее сообщалось, что Станковича в команде может сменить Альберт Риера.

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Источник: «О, Родной футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Шалимов Игорь Станкович Деян
Комментарии (11)
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VVM1964
1762249425
Угомонитесь, бесы !!! Без вас обойдемся !!!...
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sochi-2013
1762249838
Вовочка, а самому слабо? У тебя вроде лицензия есть. Детско-юнешеская правда, но ты вон какой умный.
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R_a_i_n
1762249920
Глядя на потуги последние наши уже и на Шалимова и на Черчесова и на хрена лысого согласен.
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bset
1762251203
Через месяц уже Мостовому будут радоваться
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алдан2014
1762260064
Быстрый Вовка стал агентом Шалимова? Ндаа,дела
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Алим Терек
1762272105
Пусть берут Ташуева,уж если с посредственными игроками Ахмата занял 5 место,со Спартаком не составит большого труда занять 1 -ое
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Городовой
1762359038
Последний месяц вокруг Спартака, как вокруг умирающего происходит непрерывный консилиум наших "светил". И каждый свою таблетку суёт. Даже медбрат Мостовой предложил микстуру в виде себя. А может произвести несколько ампутаций среди руководящего звена , и больной сам поправится?
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Volnodum
1762400878
А и правда! Давайте дадим по очереди всем нашим российским порулить, ведь денег то у Спартака дофига. Зато окончательно развееется миф , что наши пусть сидят в этих передачах и не высовываются. Тренер- это команда людей, это фирма - где все отлажено с годами и они вместе развиваются. А не бывший футболист, которому дали порулить и он быстренько понабрал таких же " дружков". Задолбали уже эти Володька! В гос думе такие же сидят горлопаны , ничего не делают , а только орут во все экраны про патриотизм
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