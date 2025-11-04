Быстров посоветовал «Спартаку» российского тренера на замену Станковичу

Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака». По его мнению, у команды нет будущего под руководством главного тренера Деяна Станковича. Он предложил возглавить красно-белых Игорю Шалимову.

«Это не идeт на пользу ни команде, ни болельщикам, ни клубу. Вы в такой ситуации никогда ни у кого не выиграете. Как бы там эти три-четыре человека ни бились, ни потели на футбольном поле, команды нет! Нет коллектива, нет игры. Я вот не понимаю. Смотришь «Балтику», понятно, во что они играют, за счeт чего. «Краснодар» – тоже. «Зенит», ну, более-менее тоже ясно. У «Спартака» же ничего нет.

Михайлович (обращается к Шалимову), ну дайте вам «Спартак», вот 100%, вы будете выжимать из него намного, намного больше, чем Станкович», – сказал Быстров.