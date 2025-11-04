Григорян высказался о возможном назначении Риеры в «Спартак»

Александр Григорян оценил возможное назначение Альберта Риеры на пост главного тренера «Спартака».

«Очень интересный вариант. Пусть Альберт не обижается – мы с ним знакомы немножко. Он хорошо на русском говорит, жена у него русская. Играл у нас, отличный парень. Но какие есть основания, чтобы считать его успешным тренером для «Спартака»?

Красно‑белые могут угадать, но почему они всегда гадают? Когда у тебя такая база болельщиков – разве можно гадать? Риера выиграл чемпионат Словении, но это же не показатель», – сказал Григорян.