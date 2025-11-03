В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов был бы не против арендовать у «Зенита» нападающего Александра Соболева.

– Аренда Соболева из «Зенита» могла бы вас заинтересовать?

– Я Александра хорошо знаю, знаю его уровень, поэтому от себя лично скажу, что для нас это было бы очень интересно. ‎

– Как вы думаете, реально ли его заинтересовать временно переехать в Махачкалу?

– Это не к нам. Лучше Александру задать вопрос.