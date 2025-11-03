В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов был бы не против арендовать у «Зенита» нападающего Александра Соболева.
– Аренда Соболева из «Зенита» могла бы вас заинтересовать?
– Я Александра хорошо знаю, знаю его уровень, поэтому от себя лично скажу, что для нас это было бы очень интересно.
– Как вы думаете, реально ли его заинтересовать временно переехать в Махачкалу?
– Это не к нам. Лучше Александру задать вопрос.
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
- У Александра контракт до 2027 года.
Источник: «Спорт день за днем»