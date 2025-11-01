Введите ваш ник на сайте
Рабинер прокомментировал хамское поведение Шпилевского

1 ноября, 17:44
2

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал поведение главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

  • Накануне белорус унизил журналистов.
  • «Пари НН» идет в РПЛ последним.
  • Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

«Многие обсуждают взрыв у Алексея Шпилевского на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Жаль, в видео не вошел вопрос, который вызвал у главного тренера нижегородцев такую реакцию – контекст всегда позволяет понять больше. В любом случае, он вел себя абсолютно в рамках допустимого – видно, что человек воспитанный. А прежде чем требовать, чтобы он с ледяным спокойствием в ответ на что угодно спокойно что-то объяснял, нам стоит посмотреть на себя и подумать, как бы на его месте реагировали мы.

Определяясь в восприятии Шпилевского, фигуры для РПЛ новой, я бы ориентировался на несколько вещей. Во-первых, выиграть очень сложно абсолютно любой чемпионат, а Алексей (лично мы, кстати, не знакомы) сделал это уже дважды – в Казахстане и на Кипре. Оба раза – на второй сезон, причем не со стабильными «золотоносными» командами. «Кайрат» при нем стал чемпионом первый раз за 16 лет, а «Арис» – впервые в истории. Это о чем-то говорит, правда?

А говорит это прежде всего о том, что Шпилевский с его прессинг-философией, заточенной явно на приоритет атаки, определенно эффективнее в ведущих клубах чемпионатов, задача и возможности игроков в которых заточены на то, чтобы доминировать, а не отбиваться и жалить в ответ. Пока у Шпилевского не было успешных кейсов в борьбе за выживание, выше которой у Нижнего сложно что-то представить. Допустим, между «Кайратом» и «Арисом» был короткий отрезок в не хватавшем звезд с неба клубе второй бундеслиги «Эрцгебирге», откуда его попросили через семь туров при нуле побед.

Вы возразите – а как же Андрей Талалаев с составом «Балтики», на 90% игравшим в прошлом сезоне в первой лиге? Отвечу – во-первых, он работает с командой второй год, а не первые полсезона, как Шпилевский, и успел все выстроить под свой футбол, а во-вторых, его знание российского футбола и опыт работы в нем несопоставим с белорусским новичком. Тот только начинает понимать, кто есть кто.

Неслучайно Шпилевский этим летом после истечения контракта с «Арисом» (после серебра в прошлом сезоне обе стороны решили, что пора искать новую мотивацию и полюбовно расстались) мог оказаться в «Легии», тоже топ-клубе своей страны, – но там ультрас заблокировали приход тренера из Беларуси.

Боссы «Пари НН» во главе с губернатором, принимавшие решение в пользу свежего ветра, а не штатных спасателей, должны были понимать риски – и, судя по их терпению, понимают. «Ахмат», «Сочи», «Оренбург» тренеров уже поменяли – но новичком сезона (но не чемпионата) из них был только Сторожук. В Нижнем же идут по пути «Акрона» и «Ростова», где не тронули Тедеева и Альбу, и те выкарабкались. И сейчас, глядя именно на игру команд, я не вижу в РПЛ вообще ни одной «мягкой игрушки», каковых в стартовых турах было сразу несколько.

Интересно, что в последних турах Шпилевский частично отошел от своей философии – так, ранее он, если не ошибаюсь, заявлял, что ни при каких обстоятельствах не будет играть в три центральных защитника, но в двух последних турах перешел именно на это. Впрочем, гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе в нашей недавней беседе опроверг мнение, что Алексей всегда жестко стоит на своей философии, и когда из-за травм или по каким-то другим причинам состав идеалу не соответствует – перестраивает игру с учетом этого. Когда один период ему, например, не были доступны способные прессинговать нападающие, а были только ветераны, – он не требовал от них невозможного.

С другой стороны, если Шпилевский все время работал с игроками Нижнего над одним, а потом под влиянием результатов перешел на другое – не свидетельство ли это а) неспособности правильно донести свои идеи до это подбора игроков; б) неправильная оценка этого подбора игроков в плане их способности соответствовать этим идеям; в) потери уверенности в правильности изначальных идей?

В качестве резюме. Шпилевский – тренер молодой, с идеями, которые работают при определенном подборе игроков у него и соперников. Он умеет увлечь команды и даже таких непростых по характеру игроков, как Кокорин (тот мне это подтверждал) идеей своего футбола, иначе не было бы двух чемпионств в разных странах и клубах, в каждом из которых он проработал не менее трех лет. И он способен подстраиваться под индивидуальные качества этих игроков, как рассказывал тот же Кокорин.

При этом он не производит впечатление человека, на 100% уверенного в себе и способного всегда держать себя в руках. И правильный ли это выбор именно для клуба, судьба которого – бороться за выживание, не знаю.

Учитывая, что пик при Шпилевском всегда наступает на второй сезон, мне было бы интересно, чтобы он до него в Нижнем дожил.

Проблема лишь в том, чтобы это не произошло уже в Первой лиге», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (2)
FCSpartakM
1762009561
Да понятно, что идет травля. Был там Илич и из каждого утюга писали про то, зачем он в РПЛ. Теперь пришел вроде свой, но молодой, когда свои сидят физруки без работы. Ну поменяют Пари тренера на очередного Гончаренко, а толку то? Сочи сильнее стал что ли с Осинькой? Ему там уже пол КС привезли, он только вот первую победу одержал.
Ответить
Иван Петров 1986
1762014360
Какие вопросы такие и ответы. А почему журналюг за дебильные вопросы не травят?
Ответить
