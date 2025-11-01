Введите ваш ник на сайте
Шпилевский унизил журналистов после поражения от ЦСКА

Сегодня, 00:10
2

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский был резок на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

– Оба мяча пришли в концовке игрового отрезка. С чем связываете?

– Я поражаюсь вопросами. Вы смотрите же, как играл «Пари НН» в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите, так и воспринимайте. Диванные критики здесь сидят. Мы можем автобус здесь поставить и на бога надеяться. Я с вами спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом все видим.

– Может ли ваш футбол приносить результат с теми футболистами, которые есть?

– С «Балтикой» мы адаптировались. Я футбол сильно люблю и уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли. Ребята до зимы дотерпят, будут трансферы зимой, будут результаты. Я вижу прогресс.

– Команда идет на последнем месте. Это максимум команды? Мы увидим прогресс?

– Я не защищаю себя и свою команду. Говорите, что хотите. Факты видны. Я такой, я характерный и остаюсь таким же.

  • «Пари НН» идет в РПЛ последним.
  • Следующий соперник – «Рубин».
  • Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Интерес
1761945823
Тот случай, что позиция сторон одинаково безразлична.Пусть дерутся.И наличие у каждой стороны определённой правоты, значения не имеет.
Ответить
Чилим.
1761955323
и в чём унижение?
Ответить
Все новости
  • Читайте нас: 