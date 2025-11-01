Клуб из топ-5 лиг претендует на Тикнизяна

Полузащитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян остается объектом внимания французского «Ланса».

Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что в экс-футболисте «Локомотива» и ЦСКА также заинтересованы «Бенфика» и «Порту».

По данным журналиста Ивана Карпова, Тикнизян впечатлил скаутов «Порту» скоростными данными во время очной встречи в Лиге Европы.

«В «Порту» высоко оценивают потенциал футболиста сборной Армении и продолжает за ним следить в Лиге Европы и чемпионате Сербии», – написал Карпов.