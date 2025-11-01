Клуб из топ-5 лиг претендует на Тикнизяна

Полузащитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян остается объектом внимания французского «Ланса».
Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что в экс-футболисте «Локомотива» и ЦСКА также заинтересованы «Бенфика» и «Порту».
По данным журналиста Ивана Карпова, Тикнизян впечатлил скаутов «Порту» скоростными данными во время очной встречи в Лиге Европы.
«В «Порту» высоко оценивают потенциал футболиста сборной Армении и продолжает за ним следить в Лиге Европы и чемпионате Сербии», – написал Карпов.
- 26-летний Тикнизян минувшим летом перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду» за 1,7 миллиона евро.
- Футболист сборной Армении провел в этом сезоне 16 матчей за сербский клуб, отметился 1 ассистом.