Григорян раскритиковал высказывания Шпилевского: «Я вижу пустые глаза у игроков»

Российский тренер Александр Григорян считает, что интервью главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского не мотивируют игроков команды.

«Как тренер, я отмечал, что прогресс в игре Шпилевского, за исключением сегодняшнего матча, виден. В игре, а не в результате.

А вот если бы я был руководителем Шпилевского, я бы сказал: послушай, ты когда даешь интервью, ты думаешь о том, как это влияет на твоих игроков? У тебя есть трибуна, а это единственный способ повлиять на игроков. Но прибавляют ли оптимизма у футболистов твои спичи?

Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда – так себе»? Парни, которые тебя слушают, они верят в тебя? Я вижу пустые глаза у игроков «Пари НН». Они поют песню: «Мы ждем перемен», – сказал Григорян.