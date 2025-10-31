Романцев оценил перепалку Карпина с министром спорта России

Олег Романцев высказался о заочной перебранке между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

Через месяц Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

– Не рискует ли Валерий Георгиевич впасть в немилость у министра, который уже намекнул, что может «не согласовать» фигуру главного тренера?

– Прямо скажу, вопрос неожиданный, но очень важный. В связи с этим мне вспоминается, как после матча с командой Франции, не знаю уж по какому поводу, Карпин сцепился с Зиданом, считавшимся непререкаемым авторитетом.

Ни в коем случае не хочу проводить какие-то параллели. Просто годы совместной работы с Валерием убедили, что он из тех, кто привык не только прямо высказывать свое мнение, но и отстаивать его. И в жизни, и на поле.

Таким Карпин был футболистом, таким остался и в тренерском деле. За что одни его уважают, а другие не любят. Особенно сейчас, когда роль тренера пытаются отодвинуть на второй план.

Но даже это не заставило Валеру изменить своим принципам. Потому, пройдя уже непростую тренерскую школу, получив достаточный опыт работы и не раз оказываясь в критических ситуациях, он имеет право на собственное мнение.

Что касается варианта «впасть в немилость», то в этом плане профессия тренера – как у сапера, самая уязвимая. Как говорится, се ля ви...