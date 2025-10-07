Реакция Карпина на угрозу министра спорта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заочно ответил министру спорта Михаилу Дегтяреву.

Министр ранее пригрозил тренеру из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

«Лимит? Ограничения – зло. Если в двух словах.

Слова министра, что может меня не согласовать? Если для этого тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают», – отреагировал Карпин.