Реакция Карпина на угрозу министра спорта

Сегодня, 15:41
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заочно ответил министру спорта Михаилу Дегтяреву.

  • Министр ранее пригрозил тренеру из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
  • «Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

«Лимит? Ограничения – зло. Если в двух словах.

Слова министра, что может меня не согласовать? Если для этого тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают», – отреагировал Карпин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Дегтярев Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1759841997
В коем веке соглашусь с Валерой.
Ответить
NewLife
1759843074
Респект.
Ответить
Kosi4ek
1759843353
Интересно что на это ответит некомпетентное быдло
Ответить
...уефан
1759843556
...Согласен! Дата. Подпись...
Ответить
