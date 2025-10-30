Введите ваш ник на сайте
Назначения судей на матчи 14-го тура РПЛ

Сегодня, 13:11
6

РФС объявил имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.

31 октября (пятница)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» – «Динамо»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо Мх» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Левников Кирилл
АЛЕКС 58
1761820496
Карась и Казарцев это полный абзац.
Ответить
subbotaspartak
1761820556
ВАР, АВАР, НАВАР...
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1761821011
опять карась на ЦСКА, жду подвоха
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761825025
снова будет судить ЛЕВНИКОВ КРАСНОДАР ?????? ЛЕВНИКОВ на зарплате у ГАЛИЦКОГО....в прошлом году ЛЕВНИКОВ за деньги отдал чемпионство КРАСНОДАРУ....ЛЕВНИКОВа надо проверить на детектор ....ДОЛОЙ ЛИМИТ.....будет лимит будет деградация росс.игроков....
Ответить
Айболид
1761825165
Да будет КРИК )
Ответить
