Назначения судей на матчи 14-го тура РПЛ

РФС объявил имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.

31 октября (пятница)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» – «Динамо»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо Мх» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.