Радимов объяснил, почему Станковича непросто выгнать из «Спартака»

Сегодня, 10:06
12

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказалс об игре «Спартака» в матче с «Оренбургом».

Красно-белые в 13-м туре РПЛ одержали победу со счетом 1:0.

– Что это было в исполнении «Спартака» в матче с «Оренбургом»? Первый тайм, замена Барко в перерыве. Как все это оценить?

– Надо понять, почему заменили Барко. Понятно, что это не по травме, по качеству игры. А почему? Плохая игра? Это точно не так. И проблема в том, что «Оренбург» ведь не закрывался, как обычно говорят, ну, приехали, поставили автобус, тяжело было вскрывать.

Я до сих пор не понимаю, почему Дмитриев не выходит в стартовом составе, когда нужна скорость, единоборства, закрывать оборону. Когда он выходит с стартовом в составе, то доказывает свою состоятельность. Это, конечно, не мои проблемы, но если характеризовать в двух словах, то это было очень плохое качество игры от «Спартака». Три очка, вопросов нет, но качество игры ужасающе.

– Доработает ли Станкович до зимнего перерыва?

– Я думаю, что да. Доработает как раз до зимы и поедет домой… С Абаскалем ведь то же самое происходило. Эмоциональный всплеск первый год. Получается все более-менее. Я допускаю мысль, что игрокам со Станковичем комфортно, он по-человечески с ними общается. И это немаловажно в создании коллектива. И это говорит о том, что его как бы просто так не выгонишь.

Другое дело, что самое главное – это качество игры, которого абсолютно нет. Невозможно смотреть «Спартак», неинтересно. И еще я заметил, что «Спартаку» в матче с «Оренбургом» не нужен был темп – это было заметно по всем действиям игроков, например, по тому, как Денисов бросал из аута.

Команда, которая пытается доминировать, она пытается быстрее мяч в игру вводить, чтобы быстрее все это было. Вот этого абсолютно нет. Мяч сохранить, в центр, отдать назад, очень много поперечных передач… Если все хотели спартаковский футбол, то это точно не он. А современный футбол – быстрый, максимально интенсивный, это тоже не про ауты Денисова.

Верю ли я в то, что «Спартак» сможет, как в прошлом году, в концовке прибавить? Вообще не верю. То есть в прошлом году как-то за тренера играли, казалось. Сейчас такого вообще нет. Вот какая-то апатия.

  • Контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
Каратель помойников
1761809834
Что так этот разжиревший алкаш о Спартаке переживает? За Шилова бы переживал, почему он в основе не играет? Почему латиночки на сырожу куй ложат когда захотят и им это с рук сходит? Нет же,буланиха будет про Спартак,потому что Спартак это легенда,а зинка выскочка из клоаки ,севшая на газовую трубу
Ответить
andr45
1761811556
У меня к злопыхателям-недоумкам типа Радимова, Максимова, Алланазарова и прочей мрази один вопрос: Может ли кто из вас назвать хоть одного тренера РПЛ, который приняв команду на ДЕСЯТОМ месте, закончил сезон на ТРЕТЬЕМ? Не назовете — НЕТ ТАКИХ. И это в условиях не только бесконечной самой злобной и циничной травли и клеветы. К тому же АБАСКАЛЬ — единственный тренер в мире, на жизнь которого покушались на глазах миллионов людей. И давайте вспомним, как эти мрази, сокрушались, что убийство не состоялось.
Ответить
ScarlettOgusania
1761814605
чувствуется приближение тура РПЛ, пошел "прогрев" о Спартаке от всяких одиозных личностей - булановых, кирьяковых, червиченко: о замене тренера (Гарсией, Личкой и т.п.), о "невнятной игре команды" (Денисов не туда бросает из аута), только у бом.жей с бычками "все зашибись" - у них ведь российские тренеры, про них, как о покойнике: либо хорошо, либо ничего...) газпрём-медиа не спят, дежурство по РПЛ ведут ежедневно, перед началом тура в особенности - блохи сильно кусаются в Лахта-центре из-за утечки болотных газов...))
Ответить
Интерес
1761815335
"...можно запросто принять актёра в труппу, а уволить? А уволить-чёрта с два!"
Ответить
Цугундeр
1761815492
) Умён не по годам, а по гадам особенно..)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1761818251
В Срамтаке не хотят платить неустойку физруку, а придётся вместе с ссаной тряпкой на его плечах выгонять. гыгыгы
Ответить
FWSPM
1761832605
купили самошникова а ауты бросает денисов...дальше можно и не обсуждать этого уже достаточно))
Ответить
