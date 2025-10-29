Еще один футболист включен в Зал славы АПЛ

В Зал славы английской Премьер-лиги ввели нового участника.

Это бывший вингер «Челси» Эден Азар, игравший в АПЛ с 2012 по 2019 год и взявший с лондонцами два чемпионских титула.

Бельгийский футболист стал 26-м членом Зала славы АПЛ.

До Азара в него были введены Гари Невилл, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Тони Адамс, Петер Чех, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Энди Коул, Джон Терри, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.