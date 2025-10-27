Черчесов объяснил поражение «Ахмата» от «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарии после проигранного матча 13-го тура РПЛ с «Сочи».

Грозненцы потерпели домашнее поражение со счетом 2:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– В первом тайме мы не вошли в игру, отсюда и получили пару мячей. Во втором тайме естественно команда хотела отыграться, забили гол, но к сожалению…

Я не знаю, был ли там фол на Гиорги Шелии, когда нам третий забивали. Уж больно быстро мы третий получили. Наверное, сегодня так должно быть, главное сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Качество игры могло быть получше, потому что немного торопились, особенно с длинными передачами. Реакция игроков была хорошей, я их поблагодарил за второй тайм и нацелил, чтобы они сделали правильные выводы. Такие игры тоже бывают, их нужно пережить и двигаться дальше.

– Поняли, почему были отменены два гола?

– Я арбитру скажу. Мы не можем оказать давление на соперника, все время стоим и стоим. Только мы начинаем… Ну не засчитывайте, сразу игра идет дальше. А мы по пять минут смотрим.

Я честно не знаю, было там нарушение на Шелии или нет, он говорит, что было. Посмотрим, что там было или нет. Но не в этом дело.

Мне нужно смотреть, почему так пассивно начали матч. А что судья видел или не видел… У них есть свои руководители, пускай там сами решают, правы или нет.