РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Сочи» – 2:4!

«Ахмат» потерпел неожиданное поражение в 13-м туре чемпионата России.
Команда из Грозного на своем поле уступила «Сочи» со счетом 2:4.
Дубль в активе экс-спартаковца Михаила Игнатова.
Серия «Ахмата» без побед в РПЛ достигла трех матчей.
Россия. Премьер-лига. 13 тур
Ахмат - Сочи - 2:4 (0:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - И. Сааведра, 16; 0:2 - М. Игнатов, 36; 1:2 - М. Самородов, 60; 1:3 - М. Игнатов, 66; 1:4 - Д. Васильев, 77; 2:4 - М. Сидоров, 90+2.
Источник: «Бомбардир»