РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Сочи» – 2:4!

Сегодня, 21:33
19

«Ахмат» потерпел неожиданное поражение в 13-м туре чемпионата России.

Команда из Грозного на своем поле уступила «Сочи» со счетом 2:4.

Дубль в активе экс-спартаковца Михаила Игнатова.

Серия «Ахмата» без побед в РПЛ достигла трех матчей.

Россия. Премьер-лига. 13 тур
Ахмат - Сочи - 2:4 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - И. Сааведра, 16; 0:2 - М. Игнатов, 36; 1:2 - М. Самородов, 60; 1:3 - М. Игнатов, 66; 1:4 - Д. Васильев, 77; 2:4 - М. Сидоров, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Ахмат» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Где смотреть матч «Ахмат» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 27 октября 2025
Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Интерес
1761590558
Жуткие трёхминутные просмотры продолжаются.Двадцать минут переиграли( точнее-простояли на поле),10 восполнили. После Кубкового матча Черчесов был не в себе, а что сегодня будет?
Ответить
BoevStas1
1761590651
Хочу услышать комментарий Саламыча,а то начали уже деферамбы петь…Опять хамить будет….
Ответить
АК 68
1761590701
Осинькина с победой. Черчесова на место поставили, проиграть и пропустить четыре мяча от последней команды чемпионата - это космос.
Ответить
Mirak92
1761590734
не удивлен.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1761590735
Усы в отставку
Ответить
Gwynbleidd
1761591013
Ахмат начал раздавать очки нуждающимся? Ну в прочем ничего не обычного, они всегда так делают с 2000-х...
Ответить
...уефан
1761591418
...вах!)...
Ответить
trener7
1761591676
Раз в год и палка стреляет!
Ответить
BarStep
1761591806
Я был удивлен, что после КС Осинькин оказался не востребованным.. Мне кажется он на правильном пути, по крайней мере в КС у него была очень симпатичная, умная и дерзкая команда… Ну, как говорится, будем дальше посмотреть..
Ответить
Semenycch
1761593858
Браво Осинькин!
Ответить
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
22:48
Черчесов объяснил поражение «Ахмата» от «Сочи»
22:40
Стала известна позиция Лички по возвращению в РПЛ
22:31
3
Капитан «Реала» пропустит до трех месяцев
22:22
Футболисты «Ахмата» и «Сочи» едва не подрались в конце матча
22:10
Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»
21:09
1
В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032
21:00
2
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
20:52
В ЦСКА определились с бюджетом на нового форварда
20:32
2
Все новости
Осинькин прокомментировал победу «Сочи» над «Ахматом»
22:56
Кержаков недоволен Соболевым: «Что-то не в порядке»
21:57
4
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
21:27
Гусев раскритиковал современных комментаторов: «Маленькие пуритане боятся слова «кончать» и «очко»
21:18
2
Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»
21:09
1
В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032
21:00
2
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
20:52
В ЦСКА определились с бюджетом на нового форварда
20:32
2
Гурцкая – о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки»
20:16
1
СпецпроектКто играл с Акинфеевым и Лоськовым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
20:04
2
Суд избрал меру пресечения для похитителей Мостового
20:00
3
Гусев: «Падение СССР я горячо приветствовал, Горбачев – мой герой»
19:40
41
Капитан «Зенита» пропустит остаток года
19:30
4
Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака»: «Это специально делается»
19:19
7
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду
18:47
6
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
18:18
10
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро
17:57
2
Кавазашвили недоволен составом сборной России: «Об этом я говорил много раз»
17:45
3
⚡️ Россия подала заявку на проведение Евро-2032
17:31
29
Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»
17:17
1
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
2
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
16:42
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»
16:29
10
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили
16:16
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
7
ВидеоОрлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»
15:43
35
Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков
15:17
