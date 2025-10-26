Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 10-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Эль Класико состоится сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Начало – в 18:15 мск.

«Класико – это, прежде всего, матч, который смотрит половина земного шара. И раньше всегда смотрели. Какие матчи, какие интриги там были… Кошмар!

Сейчас ситуация такая: «Реал» и «Барса» в хорошем состоянии. Мбаппе вообще в каждой игре забивает и бьет рекорды. «Барса», как всегда, отличается своей прекрасной игрой. Ожидания от игры завышенные. Но что будет в итоге – никто не знает. Футбол – это не наука!

Прогноз? Без составов сложно сказать. Но я примерно понимаю, кто у кого будет отсутствовать. Отдаю преимущество «Реалу», скорее всего, они выиграют у «Барселоны» в один мяч», – сказал Мостовой.