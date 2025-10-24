Илья Мэддисон мощно ответил вратарю «Динамо»: «Вся Россия знает, что Лещук – это дырень»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отреагировал на слова Игоря Лещука.

Ранее динамовский вратарь ответил на критику Мэддисона: «Не знаю, кто это. Вот «Мэдисон-сквер-гарден» знаю».

«Я готов еще терпеть нападки от спартаковских ветеранов из дома для престарелых, которые таблетки забыли принять, но это уже, конечно, перебор.

Наверное, самый большой клоун из всех вратарей, рассказывает ту же самую байку про то, что нужно быть каким-то там суперпрофессионалом, чтобы оценивать его вратарскую игру.

Я не очень понимаю, кого он хочет услышать – чтобы какой-нибудь корифей вратарского жанра типа Буффона или Нойера высказался про качество Лещука? Поверьте, если они посмотрят, как это чудище стоит на воротах, они тоже скажут, что это говно какое-то.

Понимаете, это даже не вратарь. Это клоун, во многом из-за игры которого – потому что в тот сезон не было вратаря нормального, а были Шунин и Лещук – «Динамо» в итоге не стало чемпионом. Его феерическую игру со «Спартаком» помнят, я думаю, все.

И все специалисты, даже сам Царь Мостовой – сказали, что это говно, а не вратарь. Да кто угодно скажет, что это говно. Я более чем уверен, что Валерий Карпин, тренер «Динамо», если его спросить – скажет, что у него «три говна» на вратарях.

Ну, молодой – еще просто маленькая какашка, этот Расулов. Лещук – это средняя какашка. И Лунев – это большая какашка. Вот три говна. Я уверен, что Карпин это прекрасно понимает и будет искать вратаря настоящего уже в межсезонье.

Либо пробовать молодую какашку наигрывать. Я не знаю, что он в итоге придумает. Но очевидно, Лещук уже всей своей карьерой доказал, что он вообще стоять в воротах не умеет. И это знают все, а не только Мэддисон. Хорошо, что он знает Мэдисон Square Garden, но стыдно не знать, что его назвали в мою честь.

Так вот, это знают все. И любой специалист, любой человек, я не знаю, даже в Америке останови любого и скажи: что вы думаете о Лещуке? И вам ответят – дыра. То есть это как бы по всему миру известно.

Я уверен, что если сейчас Лещука отчислят из команды, его в лучшем случае подберет какой-нибудь куйбышевский «Тракторист» из 8-й лиги. Он даже никому в ФНЛ не будет нужен. И он еще что-то там *** [вещает]. Ему бы молчать и тренироваться, хотя тренироваться уже поздно. Поэтому ему лучше молчать и пить пиво где-нибудь в кальянной, где ему самое место. В воротах ему делать нечего абсолютно.

Это и так любому человеку понятно. И не надо быть здесь ни футбольным специалистом, ни футболистом, у которого пять золотых мячей, ни кем. То есть это абсолютно очевидно.

Лещук любит посещать Америку – пусть приедет в Майами, встретится с Лионелем Месси и спросит: «Что ты думаешь о том, как я стою на воротах?» И пусть покажет свои хайлайты. Например, вот он стоял на кубок – пусть покажет гол, который не засчитали. Пусть покажет, как он разыгрывает мяч перед воротами. Сколько мячей уже забили так? 10-20? Как он мячи ловит? Как отбивает перед собой?

И Месси ему ответит, уж Месси-то можно доверять. Но пока пусть меня слушает. Своей игрой он не заслужил другого специалиста, оценивающего его игру.

Это клоун. Поэтому, если мне не верите, что это клоун, позвоните вообще всем, кому угодно, любому вообще человеку, связанному с футболом, он вам подтвердит. Потому что вся Россия знает, что Лещук – это дырень, это клоун и это дерьмо, а не вратарь», – сказал Мэддисон в своем телеграм-канале.