Лещук ответил на критику Ильи Мэддисона

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на слова известного блогера Ильи Мэддисона.

«Критика от Ильи Мэддисона? Не знаю, кто это. Вот «Мэдисон-сквер-гарден» [спортивный комплекс в Нью-Йорке] знаю.

Поверьте, кто меня только не критикует. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других.

Не хочу оскорблять его в ответ, так что мягко скажу, что это неправильно», – сказал Лещук.