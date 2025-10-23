Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лещук ответил на критику Быстрова

Сегодня, 18:18
1

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил критические высказывания Владимира Быстрова в свой адрес.

Ранее Быстров заявил: «Лещук уже себя проявил, любая игра – они свою трeшку всегда заглатывают».

– Как вы видите свое будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй вратарь, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?

– В футболе все быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

– Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.

– Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря.

– Вы не разделяете мнения экспертов?

– Они говорят про всех – это неправильно. Если меня сделать экспертом, я так же смогу пройтись по всем.

Когда кто-то обсуждает моменты вратарей, он должен быть вратарем: даже полевые игроки не часто понимают все нюансы игры голкипера – они смотрят с одной позиции, а я с другой. Это нельзя объяснить.

На вратаря всегда можно скинуть вину – так часто любят делать игроки. В хоккее, например, всегда поддерживают вратарей после матчей – это больше похоже на команду и поддержку.

Вратарь – такая позиция, где ошибка почти всегда приводит к голу, а игрок в поле ошибается чуть ли не каждые пять минут. В хоккее все поддерживают вратарей, там понимают, что это то, благодаря чему они выигрывают.

А в футболе болельщики и игроки относятся к вратарям так: «Ну, он должен выручать и не привозить». Тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку.

  • 29-летний Лещук всю карьеру провел в «Динамо».
  • В этом сезоне он пропустил 10 голов в 6 матчах.

Еще по теме:
Тумилович назвал условие для чемпионства «Динамо» 6
Круговой оценил эпизод с неназначенным пенальти после его контакта с Лещуком
Экс-судья ФИФА заявил, что Левников должен был удалить Лещука 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Быстров Владимир Лещук Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1761233356
_ смысл вообще что то объяснять и оправдываться
Ответить
Главные новости
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
18:50
ВидеоМесси продлил контракт с «Интером Майами»
18:37
1
Лещук ответил на критику Быстрова
18:18
1
Заявление полиции об избиении пешехода футбольным судьей в Казани
18:06
8
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:47
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
17:39
2
ВидеоСтанкович обрадовался подарку от девушки и сказал, что он жирный
17:17
1
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
17:05
2
Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»
16:54
2
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
16:47
8
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления судьи Кукуяна на «Лукойл Арене»
19:00
Рахимов высказался о форме Кузяева
18:35
В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву
17:56
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
17:39
2
Пономарев прокомментировал смерть Шустикова
17:31
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
17:05
2
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
16:47
8
Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»
16:29
1
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву
15:57
2
Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»
15:30
5
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
15:03
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»
14:38
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
6
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
27
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
13:25
5
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
12:12
3
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
11:50
13
Соболев разом потерял крупную сумму денег
11:12
21
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
7
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
11
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
15
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
13
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
09:57
2
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
8
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
32
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
6
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 