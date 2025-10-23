Лещук ответил на критику Быстрова

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил критические высказывания Владимира Быстрова в свой адрес.

Ранее Быстров заявил: «Лещук уже себя проявил, любая игра – они свою трeшку всегда заглатывают».

– Как вы видите свое будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй вратарь, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?

– В футболе все быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

– Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.

– Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря.

– Вы не разделяете мнения экспертов?

– Они говорят про всех – это неправильно. Если меня сделать экспертом, я так же смогу пройтись по всем.

Когда кто-то обсуждает моменты вратарей, он должен быть вратарем: даже полевые игроки не часто понимают все нюансы игры голкипера – они смотрят с одной позиции, а я с другой. Это нельзя объяснить.

На вратаря всегда можно скинуть вину – так часто любят делать игроки. В хоккее, например, всегда поддерживают вратарей после матчей – это больше похоже на команду и поддержку.

Вратарь – такая позиция, где ошибка почти всегда приводит к голу, а игрок в поле ошибается чуть ли не каждые пять минут. В хоккее все поддерживают вратарей, там понимают, что это то, благодаря чему они выигрывают.

А в футболе болельщики и игроки относятся к вратарям так: «Ну, он должен выручать и не привозить». Тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку.