Быстров определил позицию, требующую усиления в «Динамо»

Владимир Быстров уверен, что московское «Динамо» нуждается в новом вратаре.

«Для борьбы за золото не хватает лишь вратаря. Лунев не отличается надежностью. Лещук уже себя проявил, любая игра – они свою трeшку всегда заглатывают.

У них до этого был Шунин – легенда, который сыграл матчей больше Яшина. Но это не чемпионский вратарь», – считает Быстров.