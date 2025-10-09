Быстров определил позицию, требующую усиления в «Динамо»

Владимир Быстров уверен, что московское «Динамо» нуждается в новом вратаре.
«Для борьбы за золото не хватает лишь вратаря. Лунев не отличается надежностью. Лещук уже себя проявил, любая игра – они свою трeшку всегда заглатывают.
У них до этого был Шунин – легенда, который сыграл матчей больше Яшина. Но это не чемпионский вратарь», – считает Быстров.
- Динамовцы идут в РПЛ на 8-м месте с 15 очками в 11 турах.
- Они пропустили 17 мячей в чемпионате – больше пропущенных только у 5 команд.
Источник: «О, Родной Футбол!»