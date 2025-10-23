Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о потенциальных проблемах клуба в связи с санкциями США против «Лукойла».

«Спартак» не принадлежит «Лукойлу». Если и есть взаимосвязь, то эти великие демократические страны будут использовать еe по-своему.

Если им будет полезно получать деньги от «Спартака», например, за трансферы, то они эту связь видеть не будут, а если надо будет отдавать деньги «Спартаку», то они воспользуются опцией, чтобы не платить. Всe, так сказать, по-западному. Может повториться история с Влашичем, когда ЦСКА не платили.

В связи с этим у меня есть недопонимание – большая часть уставного акционерного капитала «Лукойла» принадлежит американцам, было бы логично его национализировать. Раз они вводят какие-то незаконные методы воздействия», – заявил Червиченко.