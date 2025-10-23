Введите ваш ник на сайте
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»

Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»

Сегодня, 17:39
2

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о потенциальных проблемах клуба в связи с санкциями США против «Лукойла».

«Спартак» не принадлежит «Лукойлу». Если и есть взаимосвязь, то эти великие демократические страны будут использовать еe по-своему.

Если им будет полезно получать деньги от «Спартака», например, за трансферы, то они эту связь видеть не будут, а если надо будет отдавать деньги «Спартаку», то они воспользуются опцией, чтобы не платить. Всe, так сказать, по-западному. Может повториться история с Влашичем, когда ЦСКА не платили.

В связи с этим у меня есть недопонимание – большая часть уставного акционерного капитала «Лукойла» принадлежит американцам, было бы логично его национализировать. Раз они вводят какие-то незаконные методы воздействия», – заявил Червиченко.

  • «Лукойл» курирует «Спартак» более 20 лет.
  • Московский клуб идет в РПЛ 6-м.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Еще по теме:
Червиченко опасается перемен в «Ростове» 7
Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги» 8
Червиченко объяснил Станковичу, за что его на самом деле не любят в России 4
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
СильныйМозг
1761230714
Давно пора крысу Лукойл национализировать.
Ответить
Интерес
1761231335
В первой части он прав, а насчёт национализации погорячился.Идея популярная,заманчивая, но чреватая непредсказуемыми последствиями для самой отрасли.ВВП "диктатор",конечно, но один из последних руководителей стран в мире, который пытается соблюдать хоть что-то из международного законодательства. Тем более,что Лукойл, я думаю, не все активы за кордоном успел реализовать, и скорее по нему всё ударит, чем он что-то приобретёт от национализации.Тем более, что это частная компания.
Ответить
