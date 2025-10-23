Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас

Юрий Семин составил тройку сильнейших тренеров российской Премьер-лиги на сегодняшний день.
«Турнирная таблица отражает ситуацию в российском футболе. Кто ее возглавляет, тот и лучший тренер. Но я бы в список лучших тренеров к Галактионову добавил Черчесова и Талалаева.
Это отличные тренеры, которые прекрасно руководят своими командами. Мы понимаем, в какой футбол они играют и какой стиль прививают своим командами.
Так что три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов», – сказал Семин.
- «Локомотив» Галактионова лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.
- «Балтика» Талалаева идет на 5-м месте в чемпионате.
- «Ахмат» Черчесова занимает 9-ю строчку в лиге.
Источник: Metaratings