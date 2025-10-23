25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца

Полузащитник «Зенита» Жерсон сообщил, почему не играл два месяца.

Накануне бразилец поучаствовал в кубковом матче против «Оренбурга» (6:0).

Жерсон забил дебютный гол.

Футболист куплен летом за 25 миллионов евро.

– Впервые с середины августа вы вышли с первых минут, провели на поле чуть больше часа игрового времени. Оцените свою форму на сегодняшний момент.

– Действительно, почти два месяца я был вне игры из-за травмы, но усиленно и сосредоточенно работал, чтобы вернуться в строй. Счастлив, что смог сегодня сыграть, постарался в отведенное мне время выложиться на максимум. Для меня это имеет большое значение, и повторюсь – я буду наращивать обороты и стремиться к своим оптимальным кондициям.