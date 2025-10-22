Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»

Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»

22 октября 2025, 16:51
10

Владислав Радимов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 12-м туре РПЛ.

– Понятно, что травма Бабича и удаление вмешались в ход встречи. Но «Спартак» – это же безобразие. Перед началом матча еще какая-то надежда теплилась, но первые десять минут смотришь и понимаешь, что ни прессинга, ни идеи, ничего нет. Обычный набор футболистов. Еще и информация, что Барко хочет свалить, Бабич рвет кресты – и сиди думай, что теперь делать. В свое время Абаскаль, когда хотел, чтобы его отпустили, начал нести какую-то дичь, вот сейчас, мне кажется, такая же история со Станковичем. Ходят слухи, что его зовут в сборную Сербии, и, если выбирать между этой авантюрой в «Спартаке», где полная анархия, и возможностью тренировать сборную своей страны, конечно, он хочет уйти.

– Может, это и неплохо?

– Возможно, потому что в каждом матче какие-то непонятки, они просто не знают, что делать. «Спартак» действительно не выглядит командой, которая готова бороться за какие-то места. Просто хороший набор дорогих футболистов. И если бы в этой игре с «Ростовом» что-то индивидуально не придумал Барко, то как бы «Спартак» спасся? Привезли двух центральных защитников, а один косячит больше другого. Слов нет…

  • «Спартак» занимает 6 место в таблице РПЛ после 12 туров.
  • Ранее сообщалось, что руководство клуба уволит Станковича и назначит на его место испанского тренера Луиса Гарсию.

Еще по теме:
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1761142559
_ ты всю жизнь дичь несёшь и ничего,морда все шире и шире
Ответить
...уефан
1761142955
...дичь это то, что Радимов, ещё какую-то должность в системе Зенита занимает, явно не для его интеллекта, и тем более, рожи...
Ответить
NewLife
1761144112
Буланов, что, начал отрабатывать для клоаки РБ Спорт. Проснись, вы обосрались и отгегемонились. Ты не дорос, чтобы что-то говорить о великом клубе "Спартак". Пиши свои опусы о невском недоразумении, поднятом админ ресурсом и деньгами пенсионеров до незаслуженных высот и кабинетного чемпионства. Так что заткни свой язык себе в жопу.
Ответить
rash1959
1761145468
Очередной похмельный бред буланова
Ответить
andr45
1761146109
Этот Альфонс Радимов ругает «Спартак», что тот, играя вдесятером против 14 соперников (включая решал) не смог выиграть у Ростова. А, давайте посмотрим,как тот же Ростов сыграл с другими командами? Локомотив М – Ростов 3 : 3 Ростов – ЦСКА 1 : 0 Балтика – Ростов 0 : 0 Ростов – Краснодар 0 : 0 И, выясняется, что только Локомотив смог забить три мяча ростовчанам, пропустив при этом столько же) А ни ЦСКА, ни Балтика, ни Краснодар поразить ворота ростовских футболистов не смогли) Причем те команды с Ростовом играли в равных составах) Более того, мерины к тому же продулись) Но Альфонс и другие дикторы и експерты об этом помалкивают. Интересно, почему?)
Ответить
Sergey--google
1761300561
Вот буланов несет одну дичь уже много лет подряд, - и как с гуся вода!
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+