Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»

Владислав Радимов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 12-м туре РПЛ.

– Понятно, что травма Бабича и удаление вмешались в ход встречи. Но «Спартак» – это же безобразие. Перед началом матча еще какая-то надежда теплилась, но первые десять минут смотришь и понимаешь, что ни прессинга, ни идеи, ничего нет. Обычный набор футболистов. Еще и информация, что Барко хочет свалить, Бабич рвет кресты – и сиди думай, что теперь делать. В свое время Абаскаль, когда хотел, чтобы его отпустили, начал нести какую-то дичь, вот сейчас, мне кажется, такая же история со Станковичем. Ходят слухи, что его зовут в сборную Сербии, и, если выбирать между этой авантюрой в «Спартаке», где полная анархия, и возможностью тренировать сборную своей страны, конечно, он хочет уйти.

– Может, это и неплохо?

– Возможно, потому что в каждом матче какие-то непонятки, они просто не знают, что делать. «Спартак» действительно не выглядит командой, которая готова бороться за какие-то места. Просто хороший набор дорогих футболистов. И если бы в этой игре с «Ростовом» что-то индивидуально не придумал Барко, то как бы «Спартак» спасся? Привезли двух центральных защитников, а один косячит больше другого. Слов нет…