Шалимов определил главную проблему «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью «Динамо» с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ. По его мнению, нестабильность является ключевой проблемой московской команды в этом сезоне.

«Нестабильность «Динамо» сильно влияет на результат. Если в игре с «Локо» в прошлом туре бело-голубые в первом тайме просто смели соперника и гоняли его, то сейчас совершенно другой матч – мало моментов, а ошибки у своих ворот остались. В пяти последних турах команда меньше двух голов не пропускает, для топ-клуба это непозволительно много.

Есть своя манера игры – Глебов садится пятым по ситуации в оборону, есть прессинг при потере мяча. Но цельной картины не получается.

По моменту с пенальти в ворота «Динамо» у меня вопрос как к Бителло, так и к тем, кто зовет судью на ВАР. Бителло зачем-то дергает соперника, который убегает в угловой флажок – зачем? Арбитр на ВАР зачем-то зовет судью на просмотр… Это что, явная ошибка? Никто бы слова не сказал.

Украшение матча – гол Тюкавина. Мастерски, точно, в противоход вратарю», – сказал Шалимов.