Радимов встал на защиту Карпина: «Все придет в норму»

Владислав Радимов уверен, что «Динамо» добьется успеха под руководством Валерия Карпина, но в будущем.

Тренер пришел в московскую команду в июне.

Динамовцы идут на 8-м месте в РПЛ после 12 туров.

В FONBET Кубке России они занимают 3-ю строчку в группе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Динамо» без Карпина, когда он уезжает в сборную, конечно, тяжело. Но руководство знало, на что шло. И если бы они подписывали контракт на один год, это был бы провал, потому что «Ростов» же тоже не сразу строился.

Руководство должно было отдавать себе отчет, что такое будет. И здесь дело даже не в том, что он отвлекается на сборную, а в том, что для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время.

Поэтому контракт с ним подписан на три года, а не на год. Здорово, что вернулся Тюкавин, забил гол в ворота крепкого соперника [»Ахмата»], помог команде уйти от поражения. Думаю, что все придет в норму, но «Динамо» просто нужно время», – сказал Радимов.