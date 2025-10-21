Введите ваш ник на сайте
Радимов встал на защиту Карпина: «Все придет в норму»

Сегодня, 18:43
5

Владислав Радимов уверен, что «Динамо» добьется успеха под руководством Валерия Карпина, но в будущем.

  • Тренер пришел в московскую команду в июне.
  • Динамовцы идут на 8-м месте в РПЛ после 12 туров.
  • В FONBET Кубке России они занимают 3-ю строчку в группе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Динамо» без Карпина, когда он уезжает в сборную, конечно, тяжело. Но руководство знало, на что шло. И если бы они подписывали контракт на один год, это был бы провал, потому что «Ростов» же тоже не сразу строился.

Руководство должно было отдавать себе отчет, что такое будет. И здесь дело даже не в том, что он отвлекается на сборную, а в том, что для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время.

Поэтому контракт с ним подписан на три года, а не на год. Здорово, что вернулся Тюкавин, забил гол в ворота крепкого соперника [»Ахмата»], помог команде уйти от поражения. Думаю, что все придет в норму, но «Динамо» просто нужно время», – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Радимов Владислав
Цугундeр
1761062404
"Вот и лето прошло Словно и не бывало. На пригреве тепло, Только этого мало. Все, что сбыться могло, Мне, как лист пятипалый, Прямо в руки легло, Только этого мало. Припев: Только, только, только Только этого мало..."(С) Софочка наша, Ротару.)
Ответить
Боцман59rus
1761062782
_сохранят прописку, для Карпина это норма
Ответить
Garrincha58
1761062958
Норма придёт в воскресенье, когда обыграют Зенит на его поле
Ответить
andr45
1761069076
«Приход Карпина смотрится шагом вперед как для «Динамо», так и для самого тренера. Москвичи получат в распоряжение системного специалиста, который ставит атакующий, но не шапкозакидательский футбол, а он сам вновь попадет в амбициозный столичный клуб. Именно при нем «Динамо» станет всерьез претендовать на титулы.»  РИА Новости Спорт
Ответить
