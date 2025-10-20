Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, зачем поправил журналиста на пресс-конференции после игры с ЦСКА (3:0).

К Галактионову обратились по имени. Специалисту это не понравилось, он попросил обращаться по имени-отчеству.

– Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации?

– Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.

Тем более, что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18 летний молодой человек, начинающий в профессии – естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой.