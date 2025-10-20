Введите ваш ник на сайте
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА

Сегодня, 13:13
12

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, зачем поправил журналиста на пресс-конференции после игры с ЦСКА (3:0).

К Галактионову обратились по имени. Специалисту это не понравилось, он попросил обращаться по имени-отчеству.

– Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации?

– Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.

Тем более, что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18 летний молодой человек, начинающий в профессии – естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
andr45
1760958386
Так и хочется задать вопрос этим бездарным щелкоперам-бездарям вопрос: «Почему к Семаку вы обращаетесь «Сергей Богданович», а не просто «Сергей»? Преклонение перед украинцами? Или, например, задавая вопрос Черчесову, вы не называете его просто «Стас», Тедеева Зауром и т.д. Боитесь кавказских людей, подонки трусливые?» А к русскому тренеру можно с небрежным презрением относиться? Так, что ли русофобы паршивые? СПРАВОЧНО ДЛЯ ЩЕЛКОПЕРОВ НЕДОЕГЭШНИКОВ В России принято обращение по имени и отчеству, потому что это означает уважительное отношение к человеку. У русских людей отчества были приняты еще с древних времен, и традиция сохранилась до сих пор. Так, уже в 945 году в перечне русских послов писали и имена, и отчества. В западных странах принято обращаться или только по имени, или только по фамилии. И это звучит вполне естественно. У них там вовсе нет отчеств.
Ответить
FFR
1760959089
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Омар Хайям
Ответить
subbotaspartak
1760961657
Корона на уши сползла.
Ответить
