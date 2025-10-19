Журналист Артем Локалов высказался насчет ситуации вокруг главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
Тренеру накануне не понравилось, что корреспондент обратился к нему «Михаил».
«Тема-то важная – сам в таких ситуациях называю по имени и отчеству, потому что так учили.
Когда Валерий Георгиевич Карпин говорил, что можно «просто Валера», это было как-то совсем по-европейски, у нас так не принято», – написал Локалов.
- Несмотря на разрешение, журналисты все равно обращаются к Карпину по отчеству.
- Тренер начал карьеру в 2009 году.
- С тех пор у Карпина один трофей – Копа дель Соль со «Спартаком» в 2012 году.
Источник: телеграм-канал Артема Локалова