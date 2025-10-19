Карпин разрешил не называть его по отчеству: «Просто Валера»

Журналист Артем Локалов высказался насчет ситуации вокруг главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Тренеру накануне не понравилось, что корреспондент обратился к нему «Михаил».

«Тема-то важная – сам в таких ситуациях называю по имени и отчеству, потому что так учили.

Когда Валерий Георгиевич Карпин говорил, что можно «просто Валера», это было как-то совсем по-европейски, у нас так не принято», – написал Локалов.