Тренер «Ростова» Альба оценил ничью со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«До игры ничья была бы хорошим результатом, но мы могли победить. Игра тяжелая, сильный соперник. Максименко много работал, Ятимов тоже.

Во втором тайме «Спартак» больше устал, но у нас не получился такой прессинг, как до перерыва. На контратаках у нас были хорошие моменты, не забили», – сказал Альба.