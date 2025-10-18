Червиченко объяснил Станковичу, за что его на самом деле не любят в России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил мнение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о критике в его адрес.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«Я думаю, его не любят не за то, что он иностранец, а за то, что он шизофреник. У нас в стране никто из тренеров так себя не ведeт. Это неуважение не только к зрителям, но и к футболистам, вообще ко всем.

Эмоции можно проявлять, но одно дело – вспышка, а другое – постоянные истерики с наигрышем», – сказал Червиченко.