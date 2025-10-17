Экс-директор «Спартака» отреагировал на скандальные слова Станковича про русских

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал слова Деяна Станкович. Главный тренер московской команды ранее сказал, что его критикуют в России, так как он иностранец.

«Причем здесь его национальность? Он просто себя ведет вызывающе по отношению к судьям, болельщикам.

Я считаю, что к нему относятся правильно. И наказывают его правильно. Вести себя надо нормально. И уважать страну, в которую ты приехал. А кто он по национальности – вообще по барабану», – сказал Первак.